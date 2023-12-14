Dardust ospite di Monte Carlo Nights

Dardust è ospite di Nick The Nightfly oggi alle 23.00

L’artista è in tournée con Duality + guests, il tour di Dardust nei principali teatri italiani partito il 29 novembre, un viaggio musicale unico e visionario insieme a grandi ospiti (Saturnino a Civitanova Marche, Mahmood a Milano, Franco126 a Roma, Elisa a Bologna e Samuele Bersani a Firenze .

Il pianista, compositore e produttore, a pochi mesi dall’uscita dell’ultimo brano OUTSIDE e a poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione del doppio album Duality, continuerà così il suo viaggio tra emozione e ragione, portando la sua dualità sui palchi dei teatri d’Italia insieme agli eccezionali ospiti coinvolti in un futuristico show in 2 atti.

“Duality + guests è un viaggio che non ha una mappa geografica e temporale” racconta Dardust: “Uno spettacolo fuori dagli schemi, non un concerto tout court ma uno show che mi piace definire “impressionista” perché rimanda alle influenze e ispirazioni di Debussy e agli spettacoli di arte varia di fine ‘800, dove oltre alla musica, il tempo e lo spazio, i costumi, le scenografie, le luci e i visual sono fondamentali. In questa nuova leg gli ospiti interagiscono con me durante il primo atto al pianoforte (right hemisphere), più intimo, dove il fulcro è la musica classica contemporanea mentre nel secondo atto (left hemisphere) l’elettronica diventa preponderante, c’è energia, puro divertissement e l’atmosfera è quella da club. Si tratta di un live a cui assistere senza pregiudizi, è l’estrema sintesi dei miei ultimi dieci anni di lavoro, prima ci si emoziona e poi si balla.”

