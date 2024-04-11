Chris Martin: il figlio Moses è identico. La foto

Moses Martin il figlio di Chris Martin e Gwyneth Paltrow, ha compiuto 18 anni e mamma Gwyneth ha celebrato la ricorrenza con una nuova foto del figlio pubblicata sulla sua pagina Instagram.

La somiglianza di Moses con il celebre padre è davvero evidente.

Gwyneth scrive: “Buon 18esimo compleanno a te, figlio mio. Sono così orgogliosa di quello che sei. Adoro la tua sensibilità, la tua genialità e il tuo umorismo tranquillo. Ammiro come approfondisci gli ambiti che ti interessano, diventando un vero esperto di synth anni 80 e della new wave francese. Adoro quanto ami le persone che ami, ma anche quanto sei rivolto al tuo interiore. Dentro quella bellissima testa esiste un mondo magnifico di idee e armonie. Sono incredibilmente fiera della persona che sei oggi, mentre varchi la soglia dell’età adulta. Ti amo più di quanto le parole possano dire, Moses sono assolutamente pazza di te. ❤️Mamma”.

(foto Getty Images)