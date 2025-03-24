Butterfly watching: cos’è è perché fa tanto bene

Le stagioni consigliate per approcciarsi al ‘butterfly watching‘, sono la primavera e l’estate, quando la natura si arricchisce dello svolazzare di farfalle con i loro colori delicati, che fanno ‘bene”, alla vista e alla mente, riducono l’ansia, migliorano il benessere psico-fisico. Non a caso, è nata un’ attività basata sull’ osservazione di questi affascinanti lepidotteri che danzano nell’aria. Si pratica in diverse regioni. In Liguria, si trova il ‘Sentiero delle farfalle’ che, si snoda su circa 4 km, da metà di Punta Vegliasco (nel savonese) alla frazione di Solva, passando per la sella del Monte Pisciavino e percorrendo l’Alta Via Baia del Sole (Albenga, Alassio, Laigueglia). “Non è difficile, ma prevede qualche salita e discesa, quindi la possibilità di fare trekking in un’area naturalistica sicura e con punti panoramici mozzafiato”, assicurano gli organizzatori.

Osservare il maggior numero di farfalle e imparare a riconoscerle impone un passo lento e silenzioso, accompagnato da uno sguardo attento e concentrato. Insomma, un modo di approcciarsi alla giornata con serenità, senza stress: il cosiddetto ‘slow living’, ovvero, adeguare il proprio ritmo a quello naturale. A volte per fare anche solo 1 km di strada occorre un’ora e molto dipende anche dal camminatore. Da non trascurare è poi il beneficio per lo sviluppo cognitivo: ‘il butterfly watching’ non prevede solo l’osservazione, ma anche la memorizzazione delle loro caratteristiche e dei loro nomi, che sono soprattutto in latino. È un esercizio mnemonico utile sia ai grandi che ai piccini.

E’ inoltre un’attività molto semplice: abbigliamento comodo, sportivo, praticabile ogni giorno e ovunque, anche nel giardino di casa o nel parco della propria città. Non occorre essere immersi in un bosco o andare in montagna, e il retino per catturare le farfalle non serve!

