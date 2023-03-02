Brad Pitt è davvero fidanzato!

Le fan si mettano il cuore in pace: Brad Pitt fa davvero sul serio con Ines de Ramon. La coppia, che si frequenta da prima di novembre dello scorso anno, è stata avvistata e immortalata a Parigi dalla rivista Paris Match che ha subito postato un video su Twitter.

Una fuga romantica per due in una delle città più belle al mondo. Il divo di Hollywood era in Francia per consegnare il premio alla carriera al regista David Fincher durante la serata dei Premi César. Un’occasione perfetta per farsi accompagnare da Ines de Ramon e presentarla a tutti come la sua fidanzata. Nella clip lui e lei elegantissimi sono seduti uno accanto all’altra in uno dei tavoli del ristorante Fouquet, sugli Champs-Elysées.

Dalle ultime indiscrezioni di stampa pare che l’affascinante Ines, nata il 19 dicembre del 1992, laureata in economia aziendale, sia arrivata a Parigi da Los Angeles, dove attualmente vive, mentre Pitt era a New York dove sta girando la sua nuova serie tv “Wolves” in compagnia del suo grande amico George Clooney. Che si mormora sia molto felice di questa storia, tanto da benedire i due fidanzati. Brad, addirittura, avrebbe già presentato i suoi figli a Ines de Ramon. Un passo molto importante, saranno fiori d’arancio?

(foto Getty Images)