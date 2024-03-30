Vai al contenuto
Beyoncé canta in italiano un brano già interpretato da Sting e Mina: ecco le 3 versioni

Il brano fa parte del nuovo album dell'artista, "Cowboy Carter"

Beyoncé canta in italiano nel suo nuovo album, intitolato “Cowboy Carter“.

L’artista interpreta alcune parti di “Caro mio ben”, versi di un’aria da camera del 1700, nella sua canzone “Daughter”. “Caro mio ben” fu composto da Tommaso Giordani, musicista nato a Napoli tra il 1730 e il 1733.

Già Sting, nel 1988 aveva cantato il brano di Giordani durante un concerto in Toscana.

Anche Mina interpretò quest’aria nell’album “Sulla tua bocca lo dirò” del 2009.

(foto Getty Images)

