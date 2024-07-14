Battuto il gatto di Taylor Swift: non è l’animale più ricco del mondo

Il bellissimo pastore tedesco Günther VI è l’animale più ricco del mondo. Ed è italiano! Il suo patrimonio è stimato in 500 milioni di dollari. Lo rivela la classifica “The Ultimate Pet Rich List” di All About Cats.

Il fortunato amico a quattro zampe fu adottato a Pisa, in Toscana, dalla contessa Carlotta Liebenstein che se ne innamorò a prima vista, anche per il suo nome, lo stesso del suo unico figlio deceduto prematuramente in un incidente stradale. E così la nobildonna ha vissuto gli ultimi anni della sua vita sempre a fianco dell’amato pastore tedesco tanto da designarlo come unico erede, attraverso un fondo fiduciario. L’intero patrimonio, da tempo, è gestito dalla Günther Trust, che è anche responsabile della cura della stirpe Günther. La sua storia è stata raccontata anche in una docuserie. Per la cronaca, in questa particolare classifica, dedicata ai pet più benestanti, ci sono anche il gatto di Taylor Swift (con 97 milioni di dollari) e i cinque cani di Oprah Winfrey (30 milioni di dollari). Che animali fortunati!

(Foto courtesy Netflix)