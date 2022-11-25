Albachiara in latino entusiasma anche Vasco Rossi: il video!

“Albachiara” è tra le canzoni più note e più amate di Vasco Rossi. E adesso ha anche una sua versione in latino.

L’idea è stata delle professoresse Oresti e Massaro e degli studenti del liceo Eschilo di Gela. “Albachiara” è stata tradotta in latino e gli studenti l’hanno cantata per l’apertura dell’anno scolastico.

Quando Vasco Rossi ne è venuto a conoscenza, non ha certo nascosto tutto il suo entusiasmo.

L’artista ha pubblicato il video con l’esibizione degli studenti e la traduzione e ha scritto: “’Respiras lente ne rumorem facias’… Albachiara è stata tradotta e cantata in latino diventando così parte del programma dell’anno scolastico del liceo classico Eschilo in Sicilia. La prof Oresti insieme alla sua collega Concetta Massaro hanno deciso di tradurre la canzone in latino: ‘Il latino è considerato una lingua morta, abbiamo voluto renderla viva, farla cantare dai ragazzi e appassionarli a questa lingua, avvicinandoli con una canzone del più grande rocker’. L’iniziativa del liceo di Gela potrebbe avere sviluppi anche nel modenese. Fantastico kom-plimenti!“.

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(foto Getty Images)