E' davvero pura magia: ecco il suono dei ghiacci. Il video

Tra i festival più straordinari ed esclusivi al mondo c'è l'Ice Music Festival Norway a Gelio. Siamo a metà strada tra Oslo e Bergen, in Norvegia. E i protagonisti sono gli strumenti musicali realizzati con il ghiaccio.

Dal 4 al 6 febbraio 2022 musicisti e cantanti regalano uno spettacolo uditivo unico nel genere. Immaginate: percussioni, corni, violoncelli, arpe e chitarre, tutti ricavati da blocchi di ghiaccio ai quali sono aggiunte poi le corde, suonate su un lago rigorosamente ghiacciato all'interno di igloo realizzati con la neve raccolta nelle ultime settimane.

Una performance che toglie il fiato. Il pubblico del festival viene da ogni parte del globo per vivere queste emozioni indescrivibili. Il suono prodotto dagli strumenti di ghiaccio cambia ogni volta, a fare la differenza lo spessore del blocco utilizzato per la realizzazione e la temperatura del periodo. L' Ice Music è anche un modo per far riflettere tutti sui cambiamenti climatici. Per quanto tempo ancora avremo ghiacciai e posti così? La bellezza della natura e le emozioni della musica dovrebbero renderci più sensibili nel preservare questo fragile e affascinante Pianeta.