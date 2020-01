La Regina Elisabetta e la sua famiglia amano risparmiare: ecco le loro abitudini frugali

La Regina Elisabetta e la Famiglia Reale dispongono di un patrimonio sostanzioso (circa 88 miliardi di dollari), ma non sono certo degli scialacquatori. Tutt'altro. Le loro abitudini sono abbastanza frugali e fare economia è il loro motto. Ecco come.

I mobili

Il Principe William e Kate Middleton hanno arredato le camerette dei Royal Baby con mobili acquistati da IKEA, come hanno rivelato durante una visita al museo nazionale di architettura e design svedese ArkDes.

Gli avanzi

Carolyn Robb, chef che ha servito la Famiglia Reale dal 1989 al 2000, ha rivelato che il Principe Carlo tiene molto a non sprecare gli avanzi. Se non tutto il cibo servito durante un pasto viene consumato, si riutilizza il giorno successivo.

I voli aerei

Gli eredi al trono non mancano di usare voli di linea al posto dei jet privati. Il Principe Harry e Meghan hanno prenotato due posti in economy class della British Airways per andare a Nizza e si sono accomodati, con tre guardie del corpo, nei posti in coda all'aereo. Il Principe William ha usato un volo della American Airlines per raggiungere Dallas da Memphis.

La stufetta elettrica

La Regina Elisabetta preferisce utilizzare una stufetta elettrica (del costo di circa 40 dollari) per scaldare la stanza in cui riceve i suoi ospiti e il suo salotto privato. Molto più economico che, per esempio, attivare i riscaldamenti delle ben 775 stanze del suo castello di Balmoral...

Gli abiti

Alcuni componenti della Famiglia Reale indossano più volte gli stessi capi anche nelle occasioni ufficiali. Un'arte del risparmio di cui è soprattutto maestra Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge, oltre a utilizzare più volte i medesimi outfit, non dimentica un'abitudine cara a tutte le mamme: passare i completini del figlio maggiore ai suoi fratellini più piccoli. Così Charlotte e Louis hanno spesso indossati capi appartenuti a Baby George.

L'elettricità

Buckingham Palace è una dimora da oltre 77.000 metri quadrati e la Regina Elisabetta raccomanda con vigore di spegnere tassativamente la luce uscendo dalle stanze. Anche le lampadine devono essere a basso consumo energetico.

La carta da regalo

Sembra incredibile, ma la Regina Elisabetta ha l'abitudine, come molti normali cittadini, di riciclare la carta da regalo e le coccarde che adornano i pacchi.

(Foto Getty Images)