Andrea Bocelli, buon compleanno!

Andrea Bocelli è nato il 22 settembre 1958 a La Sterza, in provincia di Pisa.

A lanciare la sua carriera (Bocelli sembrava in realtà destinato a lavorare in uno studio legale) fu il celebre duetto "Miserere" con Zucchero, nel 1993. Già l'anno successivo Bocelli si aggiudicò la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, con "Il mare calmo della sera".

Da allora la sua carriera non ha conosciuto ostacoli e oggi Bocelli è una stella a livello internazionale (il 2 marzo 2010 il suo nome è stato inserito nella Hollywood Walk of Fame). Bocelli si è esibito con grandi star come Luciano Pavarotti, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Stevie Wonder, Céline Dion, Natalie Cole, Mary J. Blige, Ariana Grande ed Ed Sheeran.

Nel video che vi mostriamo, Bocelli si esibisce in un suo grande classico ("Con te partirò") al Central Park di New York.