Carmen Consoli buon compleanno

Carmen Consoli è nata a Catania il 4 settembre 1974. Nel corso della sua carriera, la cantantessa, come è chiamata dai fan, ha pubblicato 9 album in studio e venduto circa 2 milioni di dischi in Italia.

Nel 199 ha partecipato al Festival di Sanremo con "Amore di plastica": è poi tornata al Festival nel 1997 con "Confusa e felice" e nel 2000 con "In bianco e nero".

Tra i tanti premi vinti, una Targa Tenco, due premi Lunezia, un Telegatto, un Nastro d'argento (per "L'ultimo bacio", dal film omonimo di Gabriele Muccino). Nel 2012 è stata insignita con l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Il grane artista Elvis Costello parlando di lei ha dichiarato: "Ha più idee originali lei in una manciata di pezzi piuttosto che alcune famose band inglesi o americane in un intero concerto".