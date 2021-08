Ed Sheeran: il significato del nuovo singolo vi farà commuovere

Ed Sheeran ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, "=" ("Equals"), prevista per il 29 ottobre. Ma per non lasciare i fan a bocca asciutta, il cantante ha anche pubblicato un singolo che arriva proprio dal disco, "Visiting Hours".

Questa canzone parla del dolore per la scomparsa di Michael Gudinski, discografico, ma anche amico e mentore di Ed Sheeran. In realtà, il cantante aveva già avuto l'occasione di cantare il brano, proprio al concerto commemorativo organizzato per Gudinski.

"Avevo una chitarra con me. E quando è così, che si tratti di buone notizie, cattive notizie o qualsiasi altra cosa, trovo sempre il modo migliore per elaborare le cose. Lo faccio scrivendo canzoni. Eccone una che ho finito la scorsa settimana" aveva spiegato Sheeran introducendo il brano al concerto. E, d'altronde, sempre Ed ha dichiarato che in "=" affronta tantissimi sentimenti ed emozioni, dall'amore al lutto.

Ma, in "Visiting Hours", il cantante parla anche del rammarico che prova per non aver potuto far conoscere la figlia Lyra all'amico: "I wish that heaven had visiting hours / So I could just show up / And bring good news / That she's getting older / And I wish that you'd met her / The things that she'll learn from me / I got them all from you", che tradotto significa: "Vorrei che il paradiso avesse gli orari di visita / Così potrei semplicemente arrivare e darti la bella notizia / Che lei sta crescendo / e che vorrei l'avessi conosciuta / Le cose che lei imparerà da me / Le ho imparate tutte da te"