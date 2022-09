Roger Waters buon compleanno

Roger Waters è nato a Great Bookham, nel Surrey, il 6 settembre 1943. Con Nick Mason, Richard Wright (conosciuti all'Università) e l'amico Syd Barrett diede vita ai Pink Floyd a metà degli Anni Sessanta. Nella band entrò poi anche David Gilmour. Nel 1984 Waters si diede alla carriera da solista.

Tra gli album iconici dei Pink Floyd, "The Dark Side of the Moon" (45 milioni di copie vendute) e "The Wall". Le canzoni del disco furono suonate durate il concerto al confine tra Berlino Est e Berlino Ovest nel luglio del 1990. Da "The Wall" fu tratto anche il film di Alan Parker "Pink Floyd The Wall"

Il padre di Roger Waters, che era sottotenente durante la Seconda Guerra Mondiale, morì ad Aprilia, dopo lo sbarco di Anzio il 18 febbraio 1944 e Roger non lo conobbe mai. Il dolore per l'assenza del genitore ispirò a Waters molti brani, come "Another Brick in the Wall pt. 1" e soprattutto "When the Tigers Broke Free".

(Foto Getty Images)