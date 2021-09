Gloria Gaynor buon compleanno!

Tanti auguri Gloria Gaynor! La regina della disco music è nata a Newark il 7 settembre 1943.

La sua carriera è stata folgorante e nel tempo l'artista ha collezionato un successo dopo l’altro. Appassionata di soul, blues e jazz sin da quando era piccola, nei primi anni Sessanta debuttò nel suo primo gruppo, i Soul Satisfiers, e nel 1965 uscì il suo primo singolo “She’ll be sorry”.

Da allora la Gaynor fece tanta gavetta e dopo 10 anni, nel 1975, arrivò uno dei suoi più grandi successi, “Never can say goodbye”, brano universalmente riconosciuto come capostipite del genere disco music. Poi arrivarono “Honey Bee”, “Reach out”, “I’ll be there” e l’indimenticabile album “Love Tracks” dove spiccava “I Will Survive”, un brano che ha fatto genere e che consegnò Gloria Gaynor al gotha della musica internazionale. Grazie al testo, che racconta di una donna lasciata dal suo uomo che riesce a farsi forza e a proseguire la sua vita senza il suo amore, la canzone è stata scelta negli anni 80 sia come simbolo di lotta per i diritti delle donne sia come inno dalla comunità LGBT.

“I Will Survive” arrivò in testa a tutte le classifica e ci rimase per molto tempo. Con il declino della disco music anche la carriera musicale di Gloria Gaynor subì un brusco stop e così la donna decise di sfruttare la sua immagina dedicandosi alla recitazione: partecipò alle serie tv di “Ally McBeal”, “The Wayans Bros”, recitò a Broadway in un musical e nel 2002 decise di tornare al suo grande amore, la musica, pubblicando l’album di inediti “I Wish You Love”.

(Foto Getty Images)