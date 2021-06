Sting parla dell'Italia. Con frasi commoventi

"E' come vivere in un sogno, dentro un meraviglioso quadro, nello scenario della Gioconda»: è così che Sting descrive vivere in Italia, nella campagna del Chianti. E l'artista prosegue, parlando di quanto il paesaggio toscano lo ispiri: «come artista, come musicista, trovo ispirazione profonda in questi paesaggi. Ogni sera, al tramonto, guardo gli Appennini, i colori cambiano di attimo in attimo, sono tanto mutevoli e potenti...».

Sting ha parlato così del nostro paese per il programma televisivo statunitense "Dream of Italy: Travel, Transform and Thrive", che racconta come l'Italia abbia cambiato le vita di celebri stranieri che vivono tra noi. La conduttrice Kathy McCabe esplora 11 elementi essenziali del nostro stile di vita: il paesaggio, il cibo, la famiglia, l'arte e la cultura, la bellezza, la vita pacifica, la passione, il movimento, il senso della comunità, le feste e l'amore per la casa. Tra gli intervistati, oltre a Sting e alla moglie Trudie Styler, anche il regista Francis Ford Coppola, Frances Mayes (autrice del romanzo "Sotto il sole della Toscana"), David Bach (autore di best seller finanziari) e Arlene Antoinette Gibbs (interior designer)