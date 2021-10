3 ottobre 2002: esce Per me è importante dei Tiromancino

Il 3 ottobre 2002 i Tiromancino pubblicano la canzone Per me è importante, primo singolo tratto dal loro sesto album in studio intitolato "In continuo movimento".

Della canzone, che è tra le più amate della band, esiste anche una versione in duetto con Tiziano Ferro, pubblicata l'8 marzo 2019, in occasione della festa della donna.

(Foto Getty Images)