24 ottobre 2003: Elisa pubblica Broken

Il 24 ottobre 2003 Elisa pubblica il singolo "Broken", tratto dal suo quarto album "Lotus".

Il singolo conteneva anche le cover di "(Sittin' on) the Dock of the Bay" di Otis Redding e di "Redemption Song".

E' stato il celebre regista Luca Guadagnino ("Chiamami con il tuo nome") a girare le due versioni del video, realizzato tra Grado, Trieste e Monfalcone. Luca Guadagnino aveva anche girato per Elisa "Asile's World", "Luce (tramonti a nord est)" e "Swan".

(Foto Getty Images)