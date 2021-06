Marco Mengoni pubblica il video di Ma stasera

Marco Mengoni ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, "Ma stasera".

La clip è stata girata in Sardegna, tra le bellezze mozzafiato de La Maddalena. Regista, Roberto Ortu. Sono immagini che raccontano di movimento, mare cristallino, amicizia e libertà. Un vero inno all'estate, alla voglia di tornare a vivere, a immergersi con gioia nella realtà dopo i tanti mesi trascorsi in lockdown.

La canzone "Ma stasera" parla di rapporti umani, spesso complicati e ricchi di contraddizioni, ma è anche un festoso invito a vivere il momento e concentrarsi sull’attimo.

Per la produzione del brano Marco Mengoni ha collaborato con Tino Piontek ovvero Purple Disco Machine, che ha scalato le classifiche con la Hit “Hypnotized”. Il produttore originario di Dresda, già al lavoro con artiste come Dua Lipa e Lady Gaga, produce così per la prima volta un pezzo di un musicista italiano. Dalla collaborazione con Mengoni è nato un originale lavoro di “contaminazione” che recupera anche sonorità appartenenti all’italo disco degli Anni Ottanta.