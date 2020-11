Shallow: la vera storia della canzone di Lady GaGa e Bradley Cooper

Oscar 2019: Lady GaGa e Bradley Cooper eseguono live "Shallow", dalla colonna sonora di "A Star Is Born" ed è subito emozione totale. Il pubblico in sala è commosso. Il pubblico mondiale crede fortemente, ancora più fortemente, alla storia d'amore tra i due protagonisti del film, GaGa e Bradley. E la canzone si fa mitica, una delle leggende contemporanee di cui si parlerà ancora negli anni a venire.

Poi, la rivelazione: nessuna storia d'amore tra i due interpreti, solo una grande amicizia e un feeling quantomeno artistico impossibile da negare. Però... però l'alchimia tra i due è eccezionale. E ogni volta che si ascolta la canzone, è impossibile non pensare, almeno per un attimo, che troppa intensità corre tra le note, troppa passione si insegue tra una rima e l'altra.

Non sapremo mai come sia andata veramente tra GaGa e Cooper. Ma sappiamo come è nata la canzone. Che- sorpresa! inizialmente doveva essere cantata soltanto da Lady GaGa! Riuscite a immaginarvela? Senza la voce calda di Bradley (nel film Jack) a far da contrappunto. Senza quegli sguardi (sì, certo, da attori, non da innamorati) che si cercavano tra un accordo e l'altro. Senza quella chimica potente che ha fatto di "Shallow" "la" canzone d'amore per eccellenza di questi strani Anni Venti, che tanta voglia hanno di tenerezza e che tanto devono guardarsi dagli abbracci e dallo stare insieme.

L'idea di cantare "Shallow" in due fu di Bradley Cooper. Non a caso regista del film. Bradley intuì che cantando insieme a GaGa "Shallow" avrebbe moltiplicato per mille il suo effetto. E così, la canzone scritta da Lady Gaga, Andrew Wyatt, Anthony Rossomando e Mark Ronson diventò un toccante duetto.

"Shallow" compare tre volte nel film e anche in questo caso la sua comparsa non era affatto nei piani. Lo ha rivelato Mark Ronson al magazine Billboard: «In origine, era una canzone solo per Ally, per Lady GaGa, non ho mai pensato che fosse un duetto, né che sarebbe diventata parte della trama del film».

E invece... da semplice canzone da colonna sonora, "Shallow" è diventata snodo narrativo pulsante della pellicola. In un climax che la vede alla fine interpretata da GaGa al Greek Theater di Los Angeles, di fronte a duemila spettatori (per girare la scena, Cooper invitò altrettanti fan di GaGa).

«I protagonisti sono due persone che si confessano i loro bisogni, la voglia di scendere nel profondo e tenersi lontani dalla superficie», aveva spiegato Lady GaGa in un'intervista a Zane Lowe di Beats 1Radio «abbiamo creato questa canzone per Ally e Jack». E non solo per loro, a quanto pare. Anche per chiunque chieda emozionato a chi ha di fronte: «sei felice in questo mondo di oggi, o desideri di più?». E, a giudicare dal successo di "Shallow", queste persone sono davvero molte...