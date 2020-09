Sting e Melody Gardot in Little Something

Sting e Melody Gardot sono i protagonisti del duetto "Little Something", che anticipa anche il nuovo album di Melody Gardot, "Sunset In The Blue", in uscita il 23 ottobre.

Alla canzone "Little Something" hanno preso parte anche il chitarrista Dominic Miller (storico collaboratore di Sting) e il produttore francese Jen Jis.

Sting ha presentato così il brano: «Questa nuova canzone – scritta insieme con il mio caro amico Dominic Miller – è permeata da un’allegria contagiosa, ed è stato molto divertente intrecciare la mia voce con quella, deliziosa, di Melody Gardot. Spero che si percepisca il nostro sorriso mentre cantiamo». E Melody ha aggiunto: «Durante questi tempi tanto complicati, collaborare è l’unica salvezza per noi musicisti. È stata una tale sorpresa quando Jen Jis si è presentato con questa traccia, e scoprire poi che si trattava di un duetto con Sting! Se da un lato riconosco che sia qualcosa di lontano dal mio genere abituale, mi allettava l’idea di mettermi alla prova con qualcosa di nuovo… questa è la musica!».