Non si è mai soli: il bellissimo video che riscalda il cuore

Queste strane feste ci hanno anche regalato una sensazione particolare, fatta di un mix agrodolce di malinconia e senso di solitudine. Mai come quest'anno il periodo natalizio è stato segnato da divieti e lontananze, nostalgie e rimpianti. Per donarci un mood più sognante, e strapparci un sorriso consolatorio, c'è questo incantevole video della regista Catherine Prowse, autrice di piccoli capolavori video in stop motion per il Daily Telegraph, Greenpeace, Amnesty International e la Royal Opera House.

Il tono è da fiaba moderna, i personaggi sono goffi e tenerissimi, l'atmosfera è quotidiana. E la sorpresa finale è un vero conforto per il cuore.

Nessuno è normale, racconta il video, ma anche e soprattutto, nessuno è solo, se decide di non nascondersi e aprirsi agli altri. Così, le ansie del quotidiano si fanno pura poesia visiva e sollievo per l'animo.