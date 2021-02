Money Secrets

Ogni venerdì, durante il programma Take It Easy, arriva finalmente alle 19.30 la rubrica che è in grado di rispondere a tutte le domande che riguardano l'economia e la finanza.

A suggerire utilissimi consigli, farci orientare nella situazione attuale, guidarci attraverso i misteriosi mondi degli investimenti e dei mercati è un vero esperto di fama internazionale. Si tratta infatti di Alfio Bardolla, financial coach, autore di best-seller e imprenditore milionario, che ha aiutato migliaia di persone a rivoluzionare la loro situazione finanziaria.

Alfio Bardolla è il più affermato autore italiano della finanza personale. Con il suo stile unico e originale, dalle frequenze di Radio Monte Carlo, ci regala preziose pillole di economia e consigli esperti.

Non si tratta di aride divulgazioni o di messaggi in chiave per gli esperti. Tutt'altro: Alfio Bardolla porta la sua esperienza nel vivo del nostro quotidiano, proponendoci argomenti che ci riguardano direttamente e spiegandoli in modo efficace e appassionante. Tra i temi trattati, la selezione dei mutui migliori, la scelta più conveniente tra l'acquisto o l'affitto di una casa, le strategie per proteggere al meglio i propri risparmi, la spiegazione chiara ed efficace di realtà oggi sempre più diffuse come il trading online e il crypto trading.

Sintonizzatevi alle 19.30 su Radio Monte Carlo: il mondo dell'economia e della finanza, dopo le pillole di Alfio Bardolla, non avrà più segreti per voi!