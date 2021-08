Venezia diventa a numero chiuso: servirà la prenotazione per entrare in città

Venezia ha deciso di mettere un freno al turismo di massa, e dal 2022, diventerà una città a numero chiuso, a pagamento. Per entrare tra le calli del capoluogo veneto, bisognerà prenotare la visita attraverso un'app. Così, come allo stadio o in un centro commerciale, i tornelli conteranno i numeri degli ingressi, impedendoli a chi non abbia la prenotazione, sotto forma di un Qr code, digitale o stampato. Saranno tornelli super high tech, dotati cioè di lettore ottico: basterà avvicinare il cellulare o l’eventuale smartcard e si apriranno. Dovrebbero essere installati all’uscita della stazione ferroviaria di Santa Lucia, a piazzale Roma (accesso con auto e pullman) e agli approdi dei lancioni granturismo.

I primi test, partiranno, a settembre sull'isola artificiale del Tronchetto e la loro riuscita consacrerà questa novità che dovrebbe entrare in vigore a partire dal primo gennaio 2022. Ma molto, dipenderà dalla ripresa del turismo internazionale. I controlli, saranno affidati alle forze dell'ordine. Chi sarà trovato in centro sprovvisto di prenotazione o tassa pagata, rischia una multa fino a 300 euro. Al resto penseranno le 500 telecamere ad alta definizione montate in ogni angolo di Venezia, che serviranno come disincentivo per i turisti ubriachi che vogliono fare un tuffo nel Canal Grande e, sincronizzando il segnale con le celle telefoniche, verificare il numero corretto dei presenti.

Rispolverato, quindi, il progetto di far pagare il biglietto per entrare a Venezia, con una serie di categorie che sono esentate dal farlo, in particolare chi ci vive e chi ci va giornalmente per lavoro.