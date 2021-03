Venezia auguri! La Serenissima festeggia i suoi primi 1600 anni di storia!

Venezia spegne milleseicento candeline! Tanti anni sono passati dalla fondazione della città sull’acqua, uno dei luoghi più belli e visitati al mondo. Da giovedì 25 marzo e fino a tutto il 2022 Venezia proporrà un calendario di eventi per raccontare la storia, le eccellenze, la cultura che l'hanno resa in 16 secoli un'icona mondiale.

Peccato per il particolare momento storico, ma sarà comunque un super-compleanno, simbolo di rinascita. Il 25 marzo alle 11 nella celebre Basilica di San Marco il patriarca Francesco Moraglia celebrerà la messa. Con meno fedeli della capienza massima della chiesa, ma la celebrazione sarà trasmessa anche in diretta televisiva e in streaming video.

Nel pomeriggio la Serenissima risuonerà a festa: alle 16 tutti i parroci sono stati invitati a suonare a distesa le campane delle loro chiese. Un concerto a distanza per festeggiare una città unica nel suo genere. E poi sarà un susseguirsi di eventi sino al 2022. Sono 235 le proposte di iniziative, presentate da 135 soggetti, giunte in seguito alla call internazionale lanciata dal Comitato per le celebrazioni dei 1.600 anni, istituito dal Comune di Venezia.

Il logo dei festeggiamenti sintetizza bene l'immagine di Venezia: un segno grafico che unisce il leone di San Marco, le tre cupole della basilica e i quadrilobi di palazzo Ducale. In Italia è la seconda meta più ricercata, dopo Roma. Con i suoi scorci pittoreschi, i canali e le gondole, è amata dai turisti di tutto il pianeta.

Alle celebrazioni ha dedicato un video il fotografo Riccardo Roiter Rigoni: “Venezia, 1600 note di sogni”.

(foto Getty Images)