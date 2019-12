L'italia che non ti aspetti: tutta la magia di Castelpetroso

L'Italia è ricca di tesori nascosti, capaci di sprigionare un'arcana magia. Ed è un paese così affollato da bellezze artistiche e naturali, che neanche noi italiani le conosciamo tutte...

Un esempio è la bellissima Basilica di Castelpetroso, in Molise. Guardandola, ricorda i castelli delle fiabe quelli che si trovano in Baviera o lungo la Loira. Invece si trova in provincia di Isernia. Grandiosa (ha una superficie di circa 2800 metri quadrati) è stata progettata in stile neogotico da Francesco Gualandi ed è incastonata tra il verde dei boschi. (Foto Getty Images)

Eccola nel video.