Roma sarà più bella che mai per l'arrivo della Formula E. Ci sarà anche DiCaprio?

Il Parco del Ninfeo per il via, poi l’EUR, quindi il Colosseo Quadrato (no, non quello dove andavano in scena i gladiatori ma il Palazzo della Civiltà Italiana, che è stato ribattezzato così) e l’obelisco di Piazza Marconi. Sono solo alcuni dei punti del nuovo tracciato del Rome E-Prix, ovvero il Gran Premio di Formula E che andrà in scena per le vie della capitale il prossimo 10 di aprile. E quella di Roma è una conferma importante, visto che Londra, Parigi, Berlino, New York, Seul e Città del Messico hanno lasciato – almeno temporaneamente - il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, che vede come concorrenti 24 monoposto elettriche.

Il circus è arrivato a Roma per la prima volta nel 2018 e ora cambia il percorso senza però perdere il fascino di una gara che attraversa una delle città più belle del mondo, mantenendo inoltre tutte le difficoltà tecniche che caratterizzavano il tracciato già negli scorsi anni.

E il pubblico? Beh, è ancora troppo presto per dire se e – soprattutto – come potrà assieparsi lungo gli oltre 3 km e 300 metri che verranno percorsi più volte dalle vetture in gara.

E chissà mai, con un po’ di fortuna, che dalle nostre parti possa fare capolino anche Leonardo DiCaprio: l’attore, da sempre in prima fila nelle battaglie legate alle tematiche ambientali, è infatti un grande appassionato di Formula E, tanto che ha prodotto anche il documentario “And we go green” presentato all’ultimo Toronto Film Festival e distribuito nello scorso giugno. Di seguito il link con il documentario completo, sottotitolato in italiano

(Foto di JEROME CLARYSSE da Pixabay)