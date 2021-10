Anche James Bond sceglie Monte Carlo!

SPORTEL: PREMI E SALONE DEI PROGRAMMI SPORTIVI

Si chiamano SPORTEL AWARDS e sono i premi assegnati alle migliori produzioni e sequenze sportive dell’anno in TV. Un riconoscimento internazionale prestigioso assegnato durante la cerimonia di premiazione in programma al Grimaldi Forum martedì 5 ottobre. A seguire il salone SPORTEL, fino al 7 ottobre, dove si comprano e si vendono nuove produzioni per la prossima stagione televisiva. Ci sono addetti ai lavori di tutto il mondo, produttori, media e marketing di tutti gli sport e che fanno parte dell’industria televisiva.

IL NUOVO FILM DI 007 IN ANTEPRIMA A MONTE CARLO

Il nuovo capitolo di James Bond, “NO TIME TO DIE”, è stato proiettato in anteprima anche nel Principato lo scorso 29 settembre, all’indomani della presentazione a Londra. Un po’ di effetti speciali, con il Principe Alberto II e il regista del film Cary Fukunaga che sono arrivati a bordo dell’Aston Martin DB5, che dal 1964 divenne l’auto di 007 con il film Goldfinger. Mentre in Rolls Royce è arrivata Sharon Stone, di nuovo nel Principato dopo il Galà dedicato alla salute del Pianeta della scorsa settimana. Presente sul red carpet anche la cantante Shirley Bassey, che ha interpretato ben tre colonne sonore di 007: Una Cascata di Diamanti, Goldfinger e Moonraker. Una serata a favore della Fondazione Principessa Grace negli Stati Uniti, che si è svolta prima all’Opera Garnier per la visione del film e poi nei saloni del Casinò di Monte Carlo per la cena.

Andrea Munari

(Foto Getty Images)