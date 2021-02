E' davvero Empire State Of Mind: la rivoluzione green del grattacielo più famoso d'America

Chiedetelo a un newyorkese (ma anche a un cittadino del resto del mondo): cosa esprime meglio l'ottimismo, la resilienza e l'american dream che l'Empire State Building? 102 piani in stile Art Déco, sinfonia di slancio e bellezza, cantato anche in maniera emozionante da Alicia Keys e Jay-Z in quella canzone da brividi che è "Empire State Of Mind", adesso il celebre grattacielo è anche protagonista di una rivoluzione verde destinata fare la storia e dare l'esempio.

Per almeno tre anni infatti l'Empire sarà alimentato da energia fornita da fonti rinnovabili, soprattutto eoliche. In questo modo si ridurranno le emissioni di CO2 di 200.000 tonnellate. Una risposta concreta alla crisi attuale e un segno di rinascita e ottimismo, come è nel DNA di questo edificio costruito pochi mesi dopo il grande crac di Wall Street, nel 1929. Anche allora la situazione era grave, tanto i primi inquilini furono appena 21, ma fu deciso che il palazzo sarebbe stato un faro di speranza per la città e sarebbe stato sempre illuminato, anche se gli uffici erano vuoti.

Adesso l'Empire continua a rappresentare la luce e la speranza, ma in modo ecologico e rispettoso dell'ambiente. I nuovi ascensori generano energia mentre si muovono; le finestre sono realizzate in materiali ultra-isolanti che abbattono al minimo l'uso di aria condizionata e riscaldamento; l'illuminazione è a Led. La svolta eolica è un passo ulteriore verso una vera "green revolution"

(Foto Getty Images)