Ecco cosa causa il foliage: tutte le curiosità su questo splendido fenomeno naturale

L'autunno è la stagione del foliage. Gli alberi si colorano di incantevoli tonalità dorate, brune e aranciate, con tocchi di rosso intenso. Una vera magia, da godere immersi nella natura.

Ma perché si verifica questo fenomeno, che prende il nome dalla parola inglese utilizzata per indicare il fogliame? Il foliage è causato dall'escursione termica tra giorno e notte che ha luogo in autunno. Le foglie iniziano gradualmente a cambiare il loro colore verde a favore di toni più scuri. Inoltre, le foglie ormai sono vicine alla fine del loro ciclo di vita e perdono clorofilla, così che i colori aranciati dei loro altri pigmenti (dovuti a carotenoidi e antociani) sono molto più visibili.

Per fotografare al meglio il foliage i momenti ideali sono le prime ore del mattino e quelle appena prima l'imbrunire, quando ombre e riflessi sono meno visibili.

Se poi volete andare in giro per boschi e parchi per ammirare il foliage, ecco una playlist dedicata alla bellezza (e alla fragilità della natura)

Malika Ayane - Come foglie

Eric Clapton- Autumn Leaves

Diana Krall - Sorry Seems To Be The Hardest Word

Madonna - Rain

Coldplay - Everglow

(Foto Getty Images)