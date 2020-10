Julia Roberts: i suoi 5 film imperdibili

Occhi grandi e un inconfondibile sorriso: Julia Roberts, nata il 28 ottobre 1967, è la diva di Hollywood della porta accanto. Con i suoi film ha conquistato il pubblico di tutto il mondo: dai ruoli nelle commedie romantiche, fino alle interpretazioni più impegnate, l’attrice ha sempre dato prova del suo grande talento che le è valso l’Oscar con “Erin Brockovich – Forte come la verità”.

In occasione del suo compleanno, per omaggiarla, vi suggeriamo le pellicole in cui è protagonista, da rivedere assolutamente!

Fiori d’acciaio (1989)

Film drammatico-sentimentale in cui una giovanissima Julia Roberts interpreta il ruolo di una madre che decide di avere un figlio, nonostante sia affetta da una grave forma di diabete.

Pretty Woman (1990)

Film iconico che ha fatto la storia del cinema romantico, in cui Julia Roberts veste i panni di Vivian Ward, una prostituta che cambierà la vita del miliardario Edward Lewis, un affascinante Richard Gere.

Il matrimonio del mio migliore amico (1997)

Commedia romantica per eccellenza, interpretata magistralmente da Julia Roberts che si ritrova al matrimonio del suo migliore amico, decisa a riconquistarlo….

Nemiche Amiche (1998)

Una pellicola molto toccante, a metà tra dramma e commedia, che vede una talentuosa Julia Roberts in competizione con una straordinaria Susan Sarandon, per conquistare l’amore dei figli del suo nuovo compagno. Malattia, sentimenti e rispetto per la famiglia si intrecciano in un film da non perdere.

Notting Hill (1999):

Un vero e proprio cult da vedere e rivedere, in cui la Roberts interpreta Anna Scott, una star del cinema che in una libreria di Notting Hill, incontra l’amore grazie a William Thacker, interpretato da Hugh Grant.

Mangia Prega Ama (2010)

Julia Roberts è Elizabeth Gilbert, una donna a cui manca qualcosa e che durante un viaggio in Italia conoscerà non solo i piaceri del palato, ma anche quelli della vita. E in India impererà a meditare e riuscirà a perdonarsi attraverso l’ascolto di sé stessa. Una pellicola così importante e profonda che ha trasformato la stessa attrice.

(Foto Getty Images)