Il Molise offre case-vacanza gratis: e le richieste arrivano da tutto il mondo!

L'estate è ormai arrivata. Con l'emergenza Covid-19 probabilmente faremo vacanze diverse rispetto al solito, forse ci sposteremo di meno, faremo meno giorni. Ma il turismo ha bisogno di una boccata di aria fresca dopo tutti questi mesi di lockdown. È per questo motivo che il Bel Paese sta studiando iniziative per attirare i vacanzieri, spingerli a passare i giorni di relax in Italia, per ammirare le bellezze che il nostro territorio è in grado di regalare. È su questi presupposti che nasce l'iniziativa "Regalati il Molise". Di cosa si tratta?

Il comune di San Giovanni in Galdo, in provincia di Campobasso, e l'associazione "Amici del Morrutto" hanno deciso di proporre case-vacanza gratis per incentivare il turismo internazionale e non verso il paese. In sole 24 ore sono arrivate tantissime richieste, per la gioia degli organizzatori. Francia, Irlanda, Polonia, Ucraina e Italia: sono queste le nazioni che hanno accolto il progetto.

In tutto ci sono 40 abitazioni che possono essere prenotate per le vacanze in Molise, tutte di una settimana ciascuno. Le case sono state messe a disposizione dagli abitanti del luogo, tra il mese di luglio e quello di settembre. In questo modo, borghi bellissimi potranno essere scoperti. L'iniziativa parte dal comune di San Giovanni in Galdo, con l'obiettivo di espandersi in altre zone della regione.

Gli organizzatori hanno dichiarato: "Chi sceglierà di accettare questa ‘scommessa’ scoprirà un paese con una qualità della vita eccellente, dove tutto è ancora scandito dalla natura che circonda il borgo, un borgo che si trova tra l’altro in una posizione strategica, a 40 minuti dal mare e dalla montagna, a 2 ore da Roma e da Napoli".

Per avere una casa-vacanza gratis bisognerà non essere residenti in Molise e non possedervi nessuna casa. Le richieste dovranno essere inviate entro il 20 settembre 2020.

A poche ore dall'annuncio ufficiale del progetto - ideato e promosso dall'associazione "Amici del Morrutto"

(Foto Getty Images)