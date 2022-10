Peter Gabriel: in arrivo un nuovo album

Peter Gabriel ha del nuovo materiale sonoro. L'artista dovrebbe infatti pubblicare un nuovo album, a vent'anni di distanza dal precedente disco, “Up”, uscito nel 2002.

All'album dovrebbe far seguito un tour in tutto il mondo. All'inizio di quest'anno, Gabriel aveva dichiarato "Ci sono molte canzoni che sto cercando di finire”. Adesso il suo batterista di lunga data, Manu Katché, ha affermato il gruppo sta ultimando un nuovo disco, che sarà seguito da un tour mondiale.

Lo scorso anno Gabriel aveva pubblicato alcune foto con la sua band (Manu Katché, il chitarrista David Rhodes e il bassista Tony Levin) in studio di registrazione a Bath, nei Real World Studios. Inoltre, l'artista aveva anche rivelato di aver composto 17 canzoni in 10 giorni in studio: "Sono entusiasta di ciò che viene cucinato in questo momento”, aveva affermato il musicista “Sono stato molto rallentato dal blocco. Non siamo stati in grado di avere Dickie (Richard Chappell, n.d.r.), il mio ingegnere qui, ma ho abbastanza canzoni che mi piacciono per fare un disco ne vado fiero.”

Il nuovo disco dovrebbe intitolarsi "I/O".

(Foto Getty Images)