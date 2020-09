5 curiosità sul Principe Harry

Negli anni l'attenzione dei tabloid per i reali inglesi si è concentrata spesso sulla figura del Principe Harry. Considerato un ribelle, negli anni dell'adolescenza e della giovinezza ha spesso fatto parlare di sé per episodi piuttosto imbarazzanti. E, pur avendo messo la testa a posto negli ultimi anni, le sue controverse decisioni hanno continuato a dare filo da torcere alla Corona anche dopo il matrimonio.

Ecco 4 curiosità (più una) sul principe Harry del Galles, secondogenito di Carlo e Diana, nato a Londra il 15 settembre del 1984 e sesto in linea di successione al trono del Regno Unito.

La prima curiosità riguarda la sua innata propensione ad aiutare i più deboli. Forse non tutti sanno che il principe ha sempre aiutato reduci di guerra, bambini disagiati e senza tetto. Harry ha anche portato avanti le battaglie iniziate da sua madre Diana contro il virus dell’HIV e le mine anti-uomo.

La seconda curiosità riguarda un momento molto doloroso della sua vita: la morte di sua madre Diana quando lui aveva appena 12 anni. In una intervista di qualche tempo fa ha dichiarato: “A nessun bambino dovrebbe mai accadere di seguire lentamente e in silenzio la bara della madre“. Proprio questo grande dolore ha spinto il principe, sull'orlo dell'esaurimento, a vivere un periodo di ribellione, superato soprattutto grazie al sostegno del fratello William.

Una curiosità che forse non tutti conoscono riguarda la carriera militare di Harry, che oggi è capitano nel reggimento dell’Household Cavalry dell’esercito britannico. Qualche anno fa il principe aveva seguito in segreto per dieci settimane le truppe britanniche in Afghanistan, ma poi, scoperta la sua identità, è stato costretto dal ministero a rientrare per il timore che si potesse trasformare in un bersaglio per i Talebani.

La quarta curiosità riguarda la sua nascita. Osservando i suoi lineamenti e il colore dei capelli, voci insistenti hanno sostenuto a lungo che Harry fosse nato dalla relazione extraconiugale di Diana con James Hewitt.

Recentemente il Telegraph ha rivelato una nuova indiscrezione su Harry e sua moglie Meghan Markle e, in particolare, sui discorsi che gli ormai ex reali terranno in futuro: oltre a chiedere un compenso di circa un milione di dollari a discorso, la coppia avrebbe stabilito una serie di rigide regole che vanno dalla scelta del moderatore alla stima dei partecipanti.

