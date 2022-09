Ed Sheeran irresistibile all'Oktoberfest

Ed Sheeran è apparso a sorpresa a Francoforte, durante la celebre kermesse dell'Oktoberfest. Ed si è davvero divertito, ha bevuto naturalmente birra e ha anche dato vita a un piccolo concerto improvvisato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frankfurter Oktoberfest (@frankfurter_oktoberfest)

Sheeran era nella città tedesca per una tappa del suo tour, ma non ha resistito alla tentazione della festa. Così è apparso all'Oktoberfest, ha cantato la sua "Perfect", "Uptown Funk" di Mark Ronson e "Everybody" dei Backstreet Boys e ha persino adottato l'abbigliamento tipico della Baviera, regione della Germania in cui si celebra una memorabile Oktoberfest. Ed si è dunque presentato con cappello in feltro, camicia e i tipici calzoni corti in pelle detti lederhose. E l'entusiasmo del pubblcio è stato totale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frankfurter Oktoberfest (@frankfurter_oktoberfest)

(foto Getty Images)