Morten Harket, buon compleanno!

Morten Harket, il cantante e leader del gruppo norvegese a-ha, è nato a Kongsberg il 14 settembre 1959. L'artista è celebre per la sua voce in falsetto e dalla particolare estensione vocale di 5 ottave, unica nel panorama della musica pop.

Gli a-ha hanno venduto oltre 100milioni di dischi in tutto il mondo e Morten Harket detiene il record mondiale per la nota più a lungo tenuta, in studio come dal vivo, per la canzone "Summer Moved On".

Gli a-ha hanno conquistato il cuore dei fan nel 1985 con la canzone "Take on Me".

Morten Harket è impegnato attivamente in iniziative ecologiche e umanitarie. Si è impegnato nella ricerca di fonti di energia alternative, nella causa dell'indipendenza di Timor Est (cui ha dedicato la canzone "East Timor"), contro la guerra nei Balcani (ne ha parlato nel brano "Brodsky Tune"), contro i conflitti interreligiosi (su questo tema ha scritto "Brother"). E' un amante della natura e gli è stato dedicata una rarissima orchidea, che ha salvato: la Liparis Harketii.

