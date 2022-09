Cher risponde a chi la paragona a Dua Lipa

Alcuni fan hanno paragonato Dua Lipa a Cher e quest'ultima non ha reagito al confronto con grande entusiasmo. L'affermazione secondo cui "Dua Lipa è la Cher della nostra generazione" ha infatti lasciato Cher assai dubbiosa, soprattutto sul termine "generazione". Insomma, Cher non sembra sentirsi di una generazione ormai passata.

How many yrs are in a generation — Cher (@cher) August 30, 2022

La frase che ha scatenato scalpore è stata pubblicata suo social (e rimossa dopo le polemiche) in seguito a un articolo del magazine Newsweek che aveva messo insieme una foto di Dua Lipa ai Grammy del 2021 e quella di Cher alla stessa cerimonia nel 1974. L'intento era quello di far notare la somiglianza di look, ma da quell'immagine è partita l'idea della frase sui social e il conseguente polverone.

Parecchi fan hanno fatto notare che è profondamente ingiusto paragonare artisti giovani ad altri più maturi e ancora in attività

C'è chi ha scritto “Cher è Cher. Nessun altro sarà mai Cher. Punto e basta". E chi ha aggiunto "Le persone davvero non capiscono l'impatto culturale di Cher. Tutti oggi possono vestirsi come Cher, ma non è la stessa cosa averlo fatto per la prima volta, aprendo la strada".

(foto Getty Images)