Sting: la sorprendente foto in Italia

Un inedito Sting in versione tex-mex: vi sareste mai aspettati di vedere il sofisticato, elegante gentleman Sting con una variopinta casacca dalla fantasie latine?

Be' probabilmente no. Eppure è quanto è accaduto. Per di più nel nostro paese.

Sting si trova infatti nella sua tenuta in Toscana, Il Palagio. Qui è stato raggiunto dalla band dei Last Bandoleros. Il gruppo si è formato nel 2014 e tra le sue influenze cita i Beatles e il rock'n'roll.

I Last Bandoleros hanno suonato con Sting durante il suo 57th & 9th Tour nel 2017 e appaiono anche nella canzone "Next To You", dall'album "57th & 9th".

La band è dunque passata a salutare Sting in Toscana. E non si tratta dell'univa visita ricevuta da Sting. Che infatti è stato raggiunto anche da un amico di vecchia data, Shaggy. Ecco i due artisti con la moglie di Sting, Trudie Styler, a passeggio per Firenze.

(foto Getty Images)