Adele torna a cantare dal vivo

Qualsiasi tensione tra Adele, ex consorte e fidanzato, è ‘Water under the bridge’. Il manager sportivo Rich Paul era seduto accanto all'ex marito della sua girlfriend superstar, Simon Konecki, mentre lei si esibiva al BST Hyde Park Festival di Londra. I due erano assieme a Cameron Diaz e Benji Madden.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da World Music Awards (@worldmusicawards)

La popstar ha interrotto lo spettacolo quattro volte, per chiedere aiuto a beneficio di chi aveva bisogno di cure mediche. Saputo che diversi fan l’avevano attesa oltre sette ore al caldo, ha mandato l'acqua a quelli che pativano la disidratazione. La performance ha segnato il primo spettacolo di Adele, da quando fu protagonista di due concerti a Wembley nel 2017.

(Foto Getty Images)