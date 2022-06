Sinead O'Connor cancella tutti i suoi show

Sinead O’Connor ha cancellato tutti i suoi show di quest'anno. L'artista non riesce affatto a riprendersi dopo la tragica scomparsa dell'amato figlio Shane, che si è tolto la vita appena diciassettenne nel gennaio di quest'anno. "Ha deciso di porre fine alla sua battaglia terrena", aveva detto Sinead ricordando Shane "e adesso è con Dio".

Il management dell'artista ha comunicato che la O'Connor ha deciso di annullare tutti i suoi concerti, fino alla fine di quest'anno, per tutelare la propria salute: "Annunciamo con rispetto che, per il costante dolore causato dalla tragica perdita dell'amato figlio Shane agli inizi di quest'anno, Sinead O'Connor non si esibirà nel 2022. Grazie agli amici e ai fan di Sinead, il cui sostegno e comprensione sono stati assai apprezzati in questo periodo. L'amore che hanno dimostrato è stato fonte di gran conforto e pace per Sinead.

Sinead O'Connor aveva manifestato tutto il suo dolore in una serie di tweet poi distrutti: "Le supposizioni che ci saranno dei mie show quest'anno o l'anno prossimo sono erronee, non c'è più niente di cui cantare ancora".

La cantante era stata poi ricoverata in ospedale, in seguito ad alcuni messaggi in cui diceva di voler seguire presto il figlio e lasciare questa vita.

