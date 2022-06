Barry Manilow buon compleanno

Barry Manilow, nome d'arte di Barry Alan Pincus, è nato a New York il 17 giugno 1943.

E' note per hit come "Mandy", "Can't Smile Without You", "I Write the Songs" (Grammy Award come canzone dell'anno nel 1976), "Could It Be Magic". Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 75 milioni di dischi.

(Foto Getty Images)