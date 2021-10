Henry Winkler: ecco che fine ha fatto

Henry Winlker, nato a New York il 30 ottobre 1945, è stato una vera icona degli anni Ottanta grazie al personaggio che interpretava nella celebre serie televisiva "Happy Days".

Winkler era Arthur Herbert "The Fonz" Fonzarelli, il duro in giacca di cuoio, ma dal cuore tenerissimo, che teneva banco nella Milwaukee Anni Cinquanta set della serie tv. Dopo 11 stagioni nei panni di Fonzie (la serie terminò nel 1984), cosa accadde a Winkler?

Be', all'attore fu offerta la parte della sua vita. E incredibilmente, Winkler la rifiutò! Nel 1978 gli era stato infatti proposto il ruolo di Danny Zuko in "Grease". Winkler, temendo di essere sempre identificato come "il duro degli Anni Cinquanta" rifiutò. La parte andò a John Travolta e tutti sappiamo come andò a finire: mentre la fama di Winkler declinava, quella di Travolta andava in crescendo.

Così. Henry Winkler passa produrre la serie tv "MacGyver" per 7 anni, diresse Tom Hanks nel film "Turner and Hooch" e recitò in serie tv come "Parks and Recreation", "Arrested Development" e "Barry", che nel 2018 gli ha fatto vincere un Emmy, gli Oscar della tv.

Adesso però vedremo Winkler al cinema, nel nuovo film di Wes Anderson, "The French Dispatch". Come di consueto, il cast della pellicola è ricchissimo: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Mathieu Amalric, Bill Murray, Owen Wilson, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Jason Schwartzman, Tony Revolori. Il ruolo di Henry Winkler è quello del mercante d'arte Uncle Joe.

