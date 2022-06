Bruce Springsteen suona a sorpresa con i Coldplay: il video

I Coldplay sono occupati da un lunghissimo tour mondiale: ora sono in nord America, nelle prossime settimane arriveranno in Europa per una serie di concerti nei grandi stadi che culmineranno con le sei date londinesi in quel di Wembley. Poi via in Sudamerica fino a fine ottobre, con la conclusione nei 10 concerti allo stadio del River Plate di Buenos Aires. L'Italia non è prevista.

Qualche sera fa Chris Martin e soci erano di scena al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, quando sul palco hanno chiamato il vero padrone di casa della zona, ovvero Bruce Springsteen. Il Boss ha raggiunto sul palco la band inglese, ha imbracciato la chitarra e ha intonato la sua "Working on a Dream". Una scelta che lo stesso Springsteen ha spiegato così al pubblico: "Chris ha questa canzone tatuata sul braccio da un po’, quindi credo che dovremo cantarla".

Dopo aver duettato su quella canzone Springsteen e Martin hanno dato vita a una versione chitarra e piano di "Dancing in the Dark", una delle canzoni più note del cantante americano.

(Foto Getty Images)