maggio 1972: Mina conquista il pubblico con Parole Parole

Tra le canzoni senz'altro più amate di Mina c'è "Parole parole", un duetto con l'attore Alberto Lupo, pubblicato il 13 aprile 1972. La canzone fu poi inclusa nell'album "Cinquemilaquarantatre"

Il brano è stato immediatamente di gran successo. Già nel 1973 Dalida e Alain Delon ne realizzavano la versione in francese ("Paroles, paroles"). Ne esistono addirittura versioni in turco e in giapponese.

(Foto Getty Images)