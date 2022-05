Dua Lipa debutta come attrice

E' uno dei film più attesi, anche se si sa davvero poco in merito. Le notizie certe sono che la protagonista è Margot Robbie, che è stato scritto e diretto da Greta Gerwig (già dietro la macchina da presa per l'ultimo remake di "Piccole donne") e che uscirà tra poco più di un anno, il 23 luglio 2023. Nel cast di "Barbie" - questo il film di cui stiamo parlando - ci sono anche Will Ferrell, Simu Liu, Ryan Gosling, America Ferrera ed Emma Mackey.

A questi nomi si aggiunge ora quello di Dua Lipa. A farlo sapere nelle scorse ore è stato il tabloid britannico The Sun. La popstar è sempre più lanciata nella carriera cinematografica, dopo il debutto nel film di spionaggio (in uscita entro la fine dell'anno) "Argylle". Silenzio assoluto però sul ruolo che verrà interpretato dalla cantante londinese classe 1995.

La notizia arriva a ridosso dei concerti italiani di Dua Lipa, attesa il 25 e il 26 maggio al Forum di Assago e due giorni più tardi a Bologna.