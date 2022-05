Elton John: in arrivo anche un documentario ricco di video inediti

Elton John è atteso il 4 giugno a Milano, davanti a un San Siro praticamente sold out. E' l'unica tappa italiana (e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale) del suo lunghissimo "Farewell Yellow Brick Road - The Final Tour", il tour mondiale d'addio del cantante britannico che parte tra qualche giorno da Oslo (dopo le date in Nord America delle scorse settimane) e che si concluderà all'inizio di luglio 2023 a Stoccolma. In mezzo tantissimi stadi di ogni continente ma anche palazzetti per i mesi invernali e primaverili.

E mentre si attende l'apertura del sipario sui palcoscenici di ogni dove arriva la notizia che il tour nei prossimi mesi verrà affiancato da un documentario.

Il titolo, anche questo lunghissimo, dovrebbe essere "Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend" e vedrà spezzoni dei concerti di questa sua ultima tournée, ma guarderà anche al passato e troveremo filmati inediti delle varie fasi della infinita carriera di Elton John. A dirigerlo R.J. Cutler e David Furnish (quest'ultimo è il marito del cantante).

(Foto Getty Images)