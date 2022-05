Freddie Mercury: la storia di Mary Austin, la donna che conserva un suo grande segreto

Freddie Mercury ha avuto una grande storia d'amore con una donna. Si tratta di Mary Austin: per sette anni Freddie e Mary furono profondamente innamorati. Poi l'artista sceglie di vivere in altro modo la sua sessualità, ma le strade dei due non si separano, anzi. Proprio Mary sarà infatti a conoscenza dell'ultimo segreto di Freddie: la località dove si trovano le sue ceneri.

Ma andiamo con ordine. Mary conosce Freddie quando ha 19 anni, nel 1969. E' una studentessa d’arte e fa la commessa in una celebre boutique di Kensington, Biba. "Era diverso da tutte le persone che avevo conosciuto fino a quel momento", ricorda Mary "Aveva una grande fiducia in sé stesso, cosa che a me mancava. Mi piaceva, siamo cresciuti insieme". Ed è amore tanto che Freddie chiede a Mary di sposarlo, nel Natale del 1973. La decisione di Freddie di assecondare la propria omosessualità fa naufragare il progetto, ma i due saranno sempre uniti. Al punto che Mary è al capezzale dell'artista, nel 1991.

Mary ricorda: "Provavo grande amore per lui. Stavo seduta di fianco al suo letto per ore, anche mentre dormiva. Ad un certo punto apriva gli occhi, mi guardava e diceva: 'Ah sei tu, mia fedele amica'". Di lei Freddie infatti amava dire: "Tutti i miei amanti mi hanno chiesto perché nessuno può sostituire Mary, ma per me è semplicemente impossibile: è la mia unica amica, e non ne desidero altre. Per me è come un matrimonio".

Ed ecco arrivare il segreto di cui Mary è custode: solo lei infatti sa dove è sepolto davvero Freddie Mercury. Il cimitero di Kensal Green a Londra ha solo una lapide con la scritta “In Loving Memory of Farrokh Bulsara“, il vero nome di Freddie, ma le ceneri non sono lì. Erano state affidate a Mery, che le ha portate in un luogo sicuro.

"Lui non voleva che qualcuno tentasse di profanarlo come è successo ad alcuni altri personaggi famosi", ha spiegato la Austin. "I fan possono essere profondamente ossessivi. Voleva che rimanesse un segreto e tale resterà". Così, ha custodito le ceneri per due anni nella sua camera e un giorno le ha spostate: "Non volevo che nessuno sospettasse che stessi facendo qualcosa di diverso dal solito", ha raccontato "Ho detto che andavo a fare un trattamento per il viso. Dovevo essere convincente. È stato molto difficile trovare il momento giusto... in modo che il personale non sospettasse nulla. Il personale spettegola. Non resiste senza farlo. Ma nessuno potrà mai sapere dove è sepolto, perché questo era il suo desiderio".

Freddie ha lasciato a Mary la metà del suo patrimonio e la villa londinese in Garden Lodge a Kensington. Mary ricorda come, dopo la morte di Mercury, i Queen si dileguarono: "Io non penso che i restanti membri dei Queen si siano mai rassegnati di fronte a questo. E non sono mai riuscita a capire perché, considerando che anche per me è stata molto dura. Io cerco sempre di non essere né gelosa né invidiosa nei confronti delle altre persone". E ha aggiunto che Freddie "è stato molto generoso con loro negli ultimi anni della sua vita, ma io non credo che loro abbiano mai compreso la sua generosità. Non penso abbiano mai apprezzato o riconosciuto ciò che Freddie ha lasciato loro".

Mary Austin si è sposata due volte: prima con Piers Cameron e poi con Nicholas Holford. Ha divorziato da entrambi.

(foto Getty Images)