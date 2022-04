Whitney Houston: la prima immagine del film sulla sua vita

Chissà se farà felici i fan di Whitney Houston. Parliamo del film che racconterà la vita e la carriera della grande Whitney Houston scomparsa tragicamente dieci anni fa. La pellicola si intitola "I Wanna Dance With Somebody", è diretta da Kasi Lemmons e a scriverne la sceneggiatura è stato Anthony McCarten, già autore di "La teoria del tutto", "L'ora più buia" e "Bohemian Rhapsody".

Il ruolo di Whitney è stato affidato a Naomi Ackie, che ha già recitato in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" e nella serie tv "The End of the F***ing World". Secondo la regista, Naomi è la persona giusta: “Abbiamo trascorso la maggior parte dell'ultimo anno a fare ricerche per un'attrice che potesse incarnare Whitney Houston", ha raccontato "Naomi Ackie ci ha colpiti durante ogni fase del processo. Sono rimasta colpita dalla sua capacità di catturare la presenza scenica di un'icona globale e al tempo stesso portare umanità alla sua vita interiore”.

E' stato anche diffuso il primo poster ufficiale di "I Wanna Dance With Somebody". Adesso non ci resta che attendere il trailer.

