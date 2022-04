MIchael Jackson e Prince: storia di una relazione mancata

Michael Jackson e Prince sono stati due grandi talenti della scena musicale del secolo scorso. Diversi per stile, cultura, vita e idee, hanno segnato la storia della musica e ci hanno lasciati davvero troppo presto (a 50 anni Jackson, a 57 anni Prince).

Inutile negare che i due artisti fossero rivali. Anche se ci sono stati dei tentativi per farli lavorare insieme. A sperarci è stato a lungo il leggendario produttore Quincy Jones, grande collaboratore di Michael Jackson. Quincy aveva invitato Prince a partecipare alla hit “We Are the World”, composta nel 1985 a scopi benefici da Michael Jackson e Lionel Richie e cantata dalla super band USA for Africa. Ma Prince si rifiutò.

Quincy non si arrese e propose a Prince di collaborare per "Bad", la canzone omonima del celebre album di Jackson. Nel piano di Quincy, Prince e Michael avrebbero dovuto addirittura comparire insieme nel video del brano.

Inutile dire che anche questa volta Prince si negò.

Accadde però che Michael Jackson e Prince si trovassero insieme sul palco: nel 2006 Prince suonava a Las Vegas dove aveva una residency ed era accompagnato da will.i.am dei Black Eyed Peas. Quest'ultimo invitò sul palco come ospite proprio Michael e Prince fu costretto a fare buon viso a cattivo gioco. Ma, come affermò in seguito will.i.am, suonò il basso in maniera aggressiva verso il collega-rivale così poco amato, quasi arrivandogli direttamente in faccia.

Michael Jackson si lamentò di questo atteggiamento e adesso fanno persino tenerezza le sue Parole (riferite al magazine britannico Express), considerato che a pronunciarle è stato uno dei grandi innovatori della musica pop; Jackson disse infatti che Prince “È sempre stato poco carino con me. Tutti dicono che Prince è un grande, leggendario uomo del Rinascimento e io sono solo un ‘song-and-dance man’, ma io ho scritto ‘Billie Jean’ e ho scritto ‘We Are the World’ e sono un autore anch’io”.

(Foto Getty Images)