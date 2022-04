Alicia Keys mostra orgogliosa la sua famiglia

Alicia Keys va davvero fiera della sua famiglia. L'artista ha sposato nel 2010 il celebre produttore Swizz Beatz (vero nome Kasseem Dean), da cui ha avuto due figli, Egypt Daoud Dean, nato il 14 ottobre 2010, e Genesis Ali Dean, nato il 27 dicembre del 2014. Parlando della loro educazione, Alicia aveva detto: “I bambini imparano da quello che vedono, e il rispetto io e mio marito cerchiamo di mostrarlo con l’esempio. Poi, ovviamente, ci sono anche i discorsi, col più grande ci facciamo già lunghe conversazioni, parliamo di quanto pesano le azioni, di quanto contano le parole, di quanta attenzione bisogna fare con gli altri. Sono incredibilmente svegli”.

Alicia non mostra mai molto la sua famiglia, dunque la pasqua appena passata ha offerto davvero un'occasione alquanto unica. L'artista ha infatti pubblicato una bellissima foto che ritrae la famiglia al completo, tutta vestita a puntino per l'occasione festiva.

Alicia Keys ha anche una relazione molto forte con la madre: “Se ho forza interiore è solo grazie a lei. Sono grata per come mi ha tirato su, in un certo senso mi ha regalato il carattere che ho”, ha dichiarato l'artista.

(Foto Getty Images)