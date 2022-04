Rihanna spiega il ritardo del nuovo album

Più di sei anni fa è uscito l’ultimo album di Rihanna: "Anti" è stato pubblicato nel gennaio 2016. Da allora, non che non sia successo nulla (tanta moda, tanto gossip, l’amore e uno splendido pancione!), ma di un nuovo disco se ne parla e basta.

A Vogue RiRi ha di recente raccontato: “In questo periodo sto pensando al mio prossimo progetto in modo completamente diverso da come avrei voluto realizzarlo prima. Penso che questo nuovo modo mi si addica di più, è molto meglio per me. È autentico, sarà divertente per me e allevierà molta pressione”.

Anche due mesi fa Rihanna aveva rassicurato i fan sull’uscita di un nuovo lavoro musicale: “Certo, avrete della nuova musica. Anche perché i miei fan potrebbero farmi fuori se dopo tutto questo tempo rilasciassi soltanto una ninna nanna”.

Secondo indiscrezioni, tra i featuring per il suo nono album di inediti ci sarebbe anche Pharrell Williams, con il quale la popstar aveva già collaborato nel 2017 per "Lemon", brano incluso nel quinto disco in studio dell'ensemble di Virginia Beach "No One Ever Really Dies".

